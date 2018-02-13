Главреда украинской интернет-газеты «Страна.ua» объявили в розыск

Шевченковский районный суд Киева объявил главного редактора украинской интернет-газеты «Страна.ua» Игоря Гужву в розыск. Об этом сообщает издание.

«Общий розыск предусмотрен УПК (уголовно-процессуальный кодекс). Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск», — приводит «Страна.ua» слова прокурора. Правоохранительные органы, добавил прокурор, намерены задержать Гужву, когда установят его местонахождение.

По мнению главреда, украинские власти хотят «посадить его в тюрьму любым способом».

«Стало понятно, для чего именно сегодня решили депортировать из Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости», — сказал Гужва.

Ранее сообщалось, что Гужва покинул Украину и попросил политическое убежище в Австрии, объяснив это преследованием со стороны Киева.

В июне прошлого года Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве. Согласно материалам прокуратуры Киева, он «требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», говорил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Позже Гужве предъявили обвинение по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство).