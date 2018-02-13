В МЧС сообщили о завершении поисковой операции на месте крушения АН-148

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья находится на стадии завершения. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС.

«Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна», — добавил он.

Полетыкин уточнил, что в ближайшее время начнется подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения при помощи инженерной техники. На месте происшествия находятся 981 человек и 191 единицы техники.

По данным ведомства, на месте катастрофы было найдено более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна.

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Напомним, что самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области рядом с деревней Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Поисковые работы осложнялись большим количеством снега. На месте крушения Ан-148 спасатели обнаружили два «черных ящика». В оперативном штабе сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

Причины крушения самолета пока неизвестны. В качестве основных версий следствие рассматривает плохие погодные условия, человеческий фактор и технические неисправности самолета