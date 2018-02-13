Находящаяся под домашним арестом по делу «Седьмой студии» Софья Апфельбаум получила премию председателя Союза театральных деятелей

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая находится под домашним арестом по «делу „Седьмой студии“», удостоена Премии председателя Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, сообщается на официальной странице СТД в фейсбуке.

Церемония состоялась в минувший понедельник в театральном центре СТД на Страстном бульваре. Калягин отметил, что сейчас Апфельбаум находится в тяжелом состоянии, но все собравшиеся знают ее как изумительного человека, честного, высокого профессионала и прекрасную женщину.

Премия председателя СТД учреждена в 2002 году. Ее присуждают либо творческому коллективу, либо творческой личности любой театральной профессии за профессиональный вклад в развитие театрального искусства России.

Напомним, против Апфельбаум и ее коллег по цеху — режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — возбуждено так называемое «театральное дело».

Правоохранительные органы считают, что руководители «Седьмой студии» обналичивали бюджетные деньги на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» через счета фирм-однодневок. Якобы (по версии следствия) Серебренников распределял средства между участниками группы, а Апфельбаум, курировавшая тогда проект от Министерства культуры, согласовывала недостоверную отчетность организации.

Из всех фигурантов дела свою вину признала только Масляева, остальные ее категорически отрицают. Все фигуранты находятся под домашним арестом, за исключением Малобродского, его поместили под стражу. В середине января суд продлил всем меру пресечения до 19 апреля.