С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а»

Ракета космического назначения «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», сообщается на сайте Роскосмоса.

По информации ведомства, ракета доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонн различных грузов: 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник» и 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

Кроме того, в грузовом отсеке находятся научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения и предметы первой необходимости для членов экипажа.

Ранее Роскосмос сообщал, что запуск ракет состоится 11 февраля. Однако во время старта прошла команда на автоматическое выключение двигателей, и пуск «Союза-2.1.а» был перенесен.