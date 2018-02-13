В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении ответственности за приглашенного иностранца

В Госдуму внесли два законопроекта, согласно которым физические и юридические лица будут обязаны следить за тем, чтобы иностранец, которого они пригласили, соблюдал заявленную цель въезда и сроки пребывания в стране, говорится на сайте правительства.

«У нас страна открытая, мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес. Но это не означает, что наши иностранные гости могут не соблюдать российские законы, – тем не менее это, мягко скажем, не редкость», — пояснял премьер-министр России Дмитрий Медведев.

При этом целью данных законопроектов является «повышение эффективности механизмов для соблюдения пребывающими в России иностранными гражданами норм российского миграционного законодательства».

Документы подготовлены МВД России по итогам заседания Совета Безопасности Российской Федерации 31 марта 2016 года. Официальным представителем при рассмотрении проектов в Госдуме и Совете Федерации назначен статс-секретарь МВД Игорь Зубов.

В документе также указывается, что за неисполнение закона физическим и юридическим лицам может грозить административная ответственность.