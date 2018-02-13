Генпрокуратура нашла в Дагестане нарушения при распределении госбюджета на сумму 2,4 млрд рублей

Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения в работе управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, которое незаконно перечислило по государственным и муниципальным контрактам 2,4 млрд рублей, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки Генпрокуратура выявила «многочисленные факты незаконного перечисления» бюджетных средств по контрактам, заключенных вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметили в ведомстве.

«Так, управлением в 2016 и 2017 годах согласовано перечисление более 700 млн руб. в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов», — рассказали в Генпрокуратуре.

Выявленные нарушения, говорится в сообщении, послужили основанием для возбуждения по требованию прокурора уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность).

Ранее ведомство также выявило в Дагестане 70 незарегистрированных преступлений, которые были намеренно скрыты ради улучшения показателей. В результате проверки было возбуждено дополнительно 56 уголовных дел.

Напомним, с конца января в Дагестане проводятся масштабные проверки «для проверки состояния законности в республике». После нее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов и ещё ряд высокопоставленных чиновников, а также архитектор Магомедрасул Гитинов.