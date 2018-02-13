Партия «Яблоко» сочла незаконной агитацией повторный показ фильма Стоуна «Путин» на Первом канале

Партия «Яблоко» считает, что показ четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин» носит признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова направила в Центризбирком обращение с просьбой принять меры для предотвращения показа этого фильма, анонсированного на 12–15 февраля.

В документе. который есть в распоряжении «Новой», отмечается, что в случае показа фильма будут нарушены несколько статей ФЗ «О Выборах Президента Российской Федерации».

«В частности, изготовление и размещение данного агитационного материала в СМИ не оплачены из избирательного фонда В.В. Путина, показ фильма намечен до начала разрешенного начала агитационного периода в СМИ», — говорится в обращении Слабуновой.

На самом документе стоит отметка о том, что он «поступил в ЦИК России 12.01.2018 г». По словам Слабуновой, документ был доставлен в ЦИК в 16:00.

В комментарии «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «каналы не согласовывают с нами [с Кремлем] свою редакционную политику». По мнению пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, фильм Стоуна не является агитацией.

«СМИ с нами не советуются, они абсолютно свободны в своем выборе и принимают самостоятельные решения, в этом смысле наш штаб ничем не отличается от других», — сказал Кондрашов.

Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», в основу которого легли беседы с российским лидером, записанные в течение двух лет. Фильм состоит из четырех частех, в США его показывает телеканал Showtime. В России фильм впервые показали летом 2017 года на Первом канале.