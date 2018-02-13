Партия «Яблоко» сочла незаконной агитацией повторный показ фильма Стоуна «Путин» на Первом канале
Юлия Репринцевакорреспондент
Партия «Яблоко» считает, что показ четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин» носит признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.
Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова направила в Центризбирком обращение с просьбой принять меры для предотвращения показа этого фильма, анонсированного на 12–15 февраля.
В документе. который есть в распоряжении «Новой», отмечается, что в случае показа фильма будут нарушены несколько статей ФЗ «О Выборах Президента Российской Федерации».
«В частности, изготовление и размещение данного агитационного материала в СМИ не оплачены из избирательного фонда В.В. Путина, показ фильма намечен до начала разрешенного начала агитационного периода в СМИ», — говорится в обращении Слабуновой.
На самом документе стоит отметка о том, что он «поступил в ЦИК России 12.01.2018 г». По словам Слабуновой, документ был доставлен в ЦИК в 16:00.
В комментарии «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «каналы не согласовывают с нами [с Кремлем] свою редакционную политику». По мнению пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, фильм Стоуна не является агитацией.
«СМИ с нами не советуются, они абсолютно свободны в своем выборе и принимают самостоятельные решения, в этом смысле наш штаб ничем не отличается от других», — сказал Кондрашов.
Оливер Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», в основу которого легли беседы с российским лидером, записанные в течение двух лет. Фильм состоит из четырех частех, в США его показывает телеканал Showtime. В России фильм впервые показали летом 2017 года на Первом канале.