Ярославль по ошибке оповестили об опасности радиационного заражения

Телерадиовещательная станция в поселке Дубки под Ярославлем по ошибке сообщила об угрозе радиоактивного заражения из-за системного сбоя, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

По данным МЧС, запись сообщения вышла автоматически из-за неполадок в программном обеспечении. «Произошёл технический сбой. Мы уже оповещаем население о том, что радиационный фон в регионе в пределах нормы и волноваться не стоит», — объяснили в ведомстве.

В МЧС рассказли, что на данный момент в Ярославле радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/ч.

Около 9 утра в эфире центральных телеканалов и радио «Маяк», работающих на территории области, прозвучало сообщение об угрозе радиационного заражения. Оно начиналось словами: «Радиационная опасность!»

Далее следовала информация о том, как приготовить средства индивидуальной защиты. «Проверьте герметизацию жилых помещений: окон и дверей. Без крайней необходимости не покидайте помещения. Загерметизируйте продукты, запаситесь водой», — говорилось в предупреждении.