В Южной Корее подругу бывшего президента приговорили к 20 годам тюрьмы

Центральный окружной суд Сеула приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь к 20 годам тюрьмы за коррупционные преступления, передает Yonhap.

Ее признали виновной в подкупе, злоупотреблении влиянием и вымогательстве.

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе в марте прошлого года объявили импичмент. Ей предъявили обвинения в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны. Пак Кын Хе взяли под стражу.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою близкую подругу Чхве Сун Силь. Ее задержали и арестовали в ноябре 2016 года. Женщине предъявили обвинения по 18 пунктам.

Сообщалось, что Чхве Сун Силь также вымогала деньги крупных корейских компаний, заставляя перечислять крупные суммы в связанные с ней фонды, и фактически управляла страной.