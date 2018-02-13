Навальный подал в суд на Роскомнадзор после требования удалить публикацию о Дерипаске

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал в Таганский суд иск к Роскомнадзору после того, как ведомство потребовало удалить с сайта Navalny.com публикацию про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Копия иска есть в распоряжении «Новой газеты».

Навальный ссылается на постановление Пленума Верховного суда, в котором говорится, что информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса.

Оппозиционер отмечает, что указанные люди являются публичными фигурами, а обнародование информации является общественно значимым. Это подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на Youtube (3,8 млн раз на момент подачи иска).

Также оппозиционер считает, что в расследовании нет конфиденциальной информации, которая могла бы быть ограничена в целях защиты репутации или для соблюдения прав других лиц.

«Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица Правительства Российской Федерации», — заявляет Навальный.

Ранее Роскомнадзор на основании решений Усть-Лабинского районного суда внес в реестр содержащих запрещенную к распространению информацию ресурсов расследование ФБК о «неформальных переговорах» бизнесмена Олега Дерипаски и зампредседателя правительства Сергея Приходько.

Также ведомство внесло в реестр страницу с роликом в YouTube и блог оппозиционера, а затем потребовало от ряда СМИ удалить фотографии бизнесмена.

Напомним, в расследовании ФБК, которое было опубликовано 8 февраля, говорилось о совместном отдыхе Дерипаски и Приходько на яхте в Норвегии. Этот отдых Навальный назвал взяткой высшему должностному лицу. Расследование строилось на снимках из инстаграма и книге Насти Рыбки, которая сопровождала мужчин в той поездке.

В свою очередь, миллиардер Дерипаска заявил, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».