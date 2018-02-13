В Кремле отреагировали на информацию CIT о гибели россиян в Сирии

У Кремля нет информации о тех россиянах, которые не являются российскими военными и могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Рекомендуем по этим вопросам обращаться в министерство обороны», — сказал пресс-секретарь.

Он также призвал не использовать сообщения в СМИ в качестве первоисточников, так как такие публикации должны быть верифицированы. «И давайте отдавать отчет, что во многих странах мира находится огромное количество наших соотечественников, россиян», — отметил Песков.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США.

Погибшие Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, по данным CIT, служили в российской незарегистрированной частной военной компании «Вагнера». Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

Позже координатор «Другой России» Александр Аверин заявил, что активист движения Кирилл Ананьев также погиб на берегу реки Евфрат в Сирии во время удара международной коалиции.

Кроме того, сайт Балтийского казачьего союза Калининградской области подтвердил гибель сотника хутора «Прегольский» Владимир Логинов, а РБК двоюродный брат Станислава Матвеева Игорь Пацко также подтвердил смерть своего родственника.

О гибели Игоря Косотурова сообщил его подруга Любава Кочева. «Он по контракту уехал, как раньше на Украину ездил, там был ранен в ногу», — сказала она.

Напомним, сирийская оппозиция при поддержке американской авиации открыла огонь по сторонникам президента Сирии Башара Асада вечером 7 февраля. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в нападении участвовали около 300 военных, поддерживающих Башара Асада.

Министерство обороны России подчеркнуло, что «российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет».