Прокуратура Петербурга начала проверку сообщений о «тренерском произволе» в спортшколе олимпийского резерва

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Выборгском районе после того, как в СМИ появилась информация о том, что тренеры применяют к детям незаконные способы воспитания, сообщается на сайте ведомства.

В данный момент прокуратура также выясняет подлинность информации о незаконных сборах денежных средств на оборудование спортивного зала.

«Прокуроры выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам тщательной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — отмечают в прокуратуре.

Накануне к уполномоченному по правам ребенка в регионе Светлане Агапитовой обратились родители учеников школы в связи с «тренерским произволом».

По их словам, руководители спортивной акробатики унижали детей и применяли «сомнительные» психологические методики, в частности чтение молитв и разрисовывание буддийских изображений.

Кроме того, родители спортсменов рассказали о том, что регулярно сдавали деньги на покупку оборудования и снаряжения, хотя договора о предоставлении услуг на коммерческой основе они не подписывали.