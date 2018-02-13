Мединский: «50 оттенков свободы» обрушили прокат российских фильмов

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что американский фильм «Пятидесят оттенков свободы» помешал российским фильмам собрать кассу.

«Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но наши киносети отдали ему 70 процентов сеансов, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате», — сказал Мединский.

Он также попросил вице-премьера Ольгу Голодец поддержать законопроект, ограничивающий количество показов одного фильма в кинотеатрах. Министр напомнил, что в 2018 году «Союзмультфильм» планирует премьеры двух мультфильмов «Суворов» и «Гофманиада», которым нужна будет поддержка.

Ранее во вторник стало известно, что в России перенесли на неделю — с 3 мая на 11 мая — премьеру фильма студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». По какой причине релиз картины отложен, не уточняется.

По информации «Кинопоиска», на май 2018 года запланирован релиз военно-исторической драмы «Собибор». Картина — режиссерский дебют Константина Хабенского, а идея создания фильма принадлежит Владимиру Мединскому. Драма «Собибор» выйдет 3 мая 2018 года.

Напомним, в январе, чтобы увеличить кассу фильмов «Скиф» и «Движение вверх», Минкульт решил перенести на две недели премьеру фильма «Приключения Паддингтона — 2». Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров и обратилась в ФАС и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По их словам, это не первый случай вмешательства.

Позднее Минкульт разрешило выпустить в прокат фильм «Приключения Паддингтона —2» через два дня после запланированной премьеры.