«Мемориал» признал правозащитника Оюба Титиева политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным главу чеченского отделения организации Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере.

«Правозащитный центр „Мемориал“ считает Оюба Титиева политзаключенным. Мы требуем его немедленного освобождения и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к фабрикации его уголовного дела», — говорится на сайте центра.

Правозащитники считают, что дело в отношении Титиева возбудили, чтобы прекратить его публичную деятельность, направленную на защиту прав человека и основных свобод.

Они также напоминают, что Титиева неоднократно склоняли к самооговору, а за его адвокатом Петром Заикиным «на территории Чечни демонстративно следят».

Кроме того, правозащитники отмечают, что были допущены «грубые процессуальные нарушения, которые делают недопустимыми все доказательства, добытые в ходе этих незаконных действий».

Адвокат Петр Заикин сообщил «Новой газете», что, по имеющейся информации, дело в отношении его подзащитного в первых числах февраля было передано из МВД Чечни во второй отдел СУ СК по Чеченской республике. Он отметил, что самого постановления еще не видел.

Во вторник, 13 февраля, Заикин вместе с коллегой Мариной Дубровиной посетили Титиева в СИЗО. «Для него это стало новостью. Фактически, он от нас узнал, что дело передали в Следственный комитет», — сообщил адвокат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просила передать дело Титиева из Чечни в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Она говорила, что «это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе».

Известные правозащитники обращались в Следственный комитет, МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой взять ситуацию с «Мемориалом» под контроль.

Оюба Титиева задержали 9 января, а затем, 11 января, арестовали. Его обвиняют по часть 2 статьи 228 УК. Сам правозащитник заявляет, что пакет с наркотиками ему подбросили в машину сотрудники ДПС.

11 февраля «Мемориал» сообщил о сносе дома Титиева в районном центре Курчалоевского района. По данным организации, дом правозащитника оказался в списке из 37 домов, подлежащих сносу ради строительства торгового центра.