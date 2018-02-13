В России перенесли дату премьеры новых «Мстителей»

В России перенесли на неделю — с 3 мая на 11 мая — премьеру фильма студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщили в российском отделении The Walt Disney Company, передает Интерфакс.

По какой причине релиз картины отложен, не уточняется.

По информации «Кинопоиска», на май 2018 года запланирован релиз военно-исторической драмы «Собибор». Картина — режиссерский дебют Константина Хабенского, а идея создания фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Драма «Собибор» выйдет 3 мая 2018 года.

Сам Мединский, комментируя ситуацию агентству RNS, заявил, что не осведомлен о переносе картины.

«Я не знаю, я ничего не знаю», — заявил глава Минкульта.

Напомним, в январе, чтобы увеличить кассу фильмов «Скиф» и «Движение вверх», Минкульт решил перенести на две недели премьеру фильма «Приключения Паддингтона — 2». Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров и обратилась в ФАС и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По их словам, это не первый случай подобного вмешательства властей.

Позднее Минкульт разрешил выпустить в прокат «Приключения Паддингтона —2» через два дня после запланированной премьеры.