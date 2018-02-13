Российские лыжники принесли две бронзы в спринте на Олимпиаде в Южной Корее

Лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов завоевали две бронзовые медали в спринте классическим стилем на Олимпиаде в Южной Корее.

Таким образом, у России стало пять медалей Олимпийских Играх: четыре бронзовых и одна серебренная. В неофициальной медальном зачете сборная России занимает 11 место, на первом месте Голландия, за ней следует Германия и Канада.

Белорукова уступила 3,37 секунды спортсменки из Швеции Стине Нильссон, которая заняла первое место, а серебро досталось Майкен Фалле из Норвегии.

В мужском спринте золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, а серебряную — итальянец Федерико Пеллегрино.

Ранее керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст. Спортсмены одержали победу над командой Норвегии со счетом 8:4. Это первая медаль сборной России в керлинге на Олимпиаде.