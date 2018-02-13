В Саратове все школы закрыли на карантин

В Саратове все школы и учреждениях дополнительного образования закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа, сообщает администрация города.

Школы закрыты до 24 февраля.

Накануне занятие отменили в 70 школах и трех дошкольных учреждениях Саратовской области и двух школах-интернатах. Были остановлены занятия в 100 классах 26 саратовских школ и двух группах детского сада.

За прошедшую неделю были зафиксированы более 18 тысяч ​случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это выше эпидемического порога на 46,2%.