Новая газета

В Саратове все школы закрыли на карантин

Общество

 

В Саратове все школы и учреждениях дополнительного образования закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа, сообщает администрация города.

Школы закрыты до 24 февраля. 

Накануне занятие отменили в 70 школах и трех дошкольных учреждениях Саратовской области и двух школах-интернатах. Были остановлены занятия в 100 классах 26 саратовских школ и двух группах детского сада. 

За прошедшую неделю были зафиксированы более 18 тысяч ​случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это выше эпидемического порога на 46,2%.

Теги:
ak, школы, саратов, эпидемия
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