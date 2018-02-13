МАК: причиной крушения Ан-148 могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков. Комментарии авиаэксперта

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изучила параметрический самописец («черный ящик») с разбившегося в Подмосковье Ан-148 и опубликовала предварительные данные.

Согласно первым выводам специалистов МАК, авария могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на дисплеях самолета.

Во время всего полета обогрев всех трех приемников полного давления (устройства, которые занимаются сбором данных об атмосферном давлении) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте.

Сообщается, что «особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после отрыва на высоте около 1 300 метров и приборной скорости 465–470 км/ч».

Тогда системы самолета впервые зафиксировали расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров (он непрерывно измеряет и выдает бортовым системам информацию о высотно-скоростных параметрах) — первого приемника полного давления — и аналогичного резервного прибора.

Примерно 25 секунд расхождения в этих данных достигли порядка 30 км/ч. «Появилось разовое сообщение экипажу: «Приборная — СРАВНИ». Еще одно похожее сообщение было зарегистрировано примерно через 50 секунд. Тогда самолет уже находился на высоте около двух тысяч метров.

Перед столкновением с землей скорость Ан-148, по данным первого модуля воздушных параметров, начала интенсивно расти и к моменту столкновения составила около 800 км/ч, а показания скорости другого модуля продолжали быть равными нулю.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», — заключили специалисты МАК.

Вадим Лукашевич кандидат технических наук, независимый авиаэксперт

— В самолете есть три датчика скорости — это маленькие трубочки (трубки Пито), они стоят снаружи на носу самолета. Одна из них выдает данные скорости командиру, сидящему в левом кресле, вторая выдает данные пилоту справа, а третья — резервная. Это сделано для того, чтобы в случае отказа датчика можно было сделать голосование. Например, у правого и левого пилотов разные данные скорости, тогда истинными принимаются те, которые схожи с резервными. Одновременный отказ двух датчиков — маловероятен.

Перед полетом пилоты с контрольной картой приводят самолет во взлетное положение. Один зачитывает карту, второй пилот выполняет, а первый проверяет его. В карте десятки пунктов. И среди них есть пункт — включение системы подогрева приемников воздушного давления. Это включается летчиком перед взлетом.

И все эти разговоры, что самолет не обработали реагентом не играют роли. Система подогрева включается летчиком.

«Черные ящики» показали, что система подогрева Ан-148 не работала. 15 предыдущих полетов летчики включали ее, а тут не включили, почему-то пропустили этот пункт.

Дальше ситуация, если смотреть предварительный отчет МАК, развивается следующим образом:

самолет отрывается, датчик правого пилота вообще не работает, показывая нулевую скорость. Пилотирует, скорее всего, командир, у него скорость нормальная.

В какой-то момент и у командира скорость начинает падать. Показания его и резервного датчика разнятся, срабатывает оповещение о проверке приборной скорости.

Когда у самолета падает скорость, автоматическая реакция у летчика прекратить набор высоты. Именно поэтому он отпускает штурвал от себя, немножко снижается, у него рассогласование исчезает.

Экипаж уже отключает автопилот и начинает пилотировать вручную.

Командир продолжает набор высоты, в этот момент у него обнуляется скорость, при этом их реальная скорость — 560 км/ч. У летчика инстинктивная реакция — уйти вниз, при пикировании самолет ускоряется.

Он откидывает штурвал от себя, настолько интенсивно, что в салоне наступает невесомость. Непонятно, почему они продолжают снижаться, потому что показатель высоты работает нормально.

Перед самым ударом, видимо, с резервного датчика потоком воздуха сдувает лед, и он показывает скорость 800км/ч. Они врезаются в землю под углом.

Если бы у них реально падала скорость, то он поступил совершенно правильно. Если бы снижение было бы не столь интенсивным, может быть, пробив нижний край облачности, они увидели бы землю и смогли бы выровнять самолет, потому что было светлое время суток. Может быть, по бегу земной поверхности они смогли бы примерно оценить свою скорость.

Были ситуации, когда «Сухой суперджет» из-за проблем с датчиками возвращался и просил экстренную посадку. Ну, там не отказывали сразу все датчики.

У командира пять тысяч часов налета гражданской авиации, боевой орден в небе Афганистана. Далеко не мальчик.

Естественно, что в такой ситуации они и с землей не говорили, им просто было не до того.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области рядом с деревней Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.