В России ограничили ввоз яблок из Белоруссии и груш из Сербии

Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Белоруссии после проверки на 31 белорусском предприятии, а также временно запретили ввозить груши из Сербии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре установили, что на 31 предприятии в Белоруссии яблок не оказалось, что может говорить, по мнению ведомства, о поставках в Россию фруктов из третьих стран.

Ограничение поставок груш объясняется тем, что Россельхознадзор выявил поставку «плодоовощной продукции, нехарактерной по сортовому составу для Республики Сербия».

Напомним, в ноябре прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии свинины и говядины. Причиной стало наличие в продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин.