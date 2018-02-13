Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона подтвердил право британских властей проводить законные действия против основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Reuters.

Согласно решению суда, Ассанж потерял право оспаривать уголовное преследование со стороны властей Великобритании. Судья Эмма Арбутнот не согласилась с утверждениями адвокатов Ассанжа о нарушениях по его делу, якобы допущенных британскими властями в течение последних лет.

На прошлой неделе судья также оставила арест Ассанжа в силе, однако его защита предоставила новые аргументы.

В начале января Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора. Великобритания отказала властям Эквадора на просьбу о предоставлении дипломатического статуса.

Напомним, что Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.