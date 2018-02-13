Минобороны отрицает атаку дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря

В Минобороны отрицают атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в новогоднюю ночь, передает Интерфакс.

По информации Минобороны, в опубликованных сообщениях об атаке «не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий».

Ранее во вторник РБК сообщило со ссылкой на источник в Минобороны и источники, близкие к Генштабу и администрации президента, что нападение на базу Хмеймим в новогоднюю ночь прошло с помощью дронов, а не минометов. «В атаке участвовали восемь дронов. Все произошло в период примерно с 2:00 до 2:20 по московскому времени», — цитирует собеседника в Минобороны РБК.

В результате атаки погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, а также сдетонировал склад с боеприпасами.

Источники «Новой газеты» ранее также не исключали, что 31 декабря российскую авиабазу атаковали именно беспилотники.

Напомним, в начале января «Коммерсант» узнал, что 31 декабря исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу в Сирии. По информации издания, боевики уничтожили семь самолетов. В Минобороны подтвердили факт атаки. В ведомстве сообщили о двух погибших военнослужащих, но опровергли информацию издания об уничтоженной технике.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 6 января была отбита атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. К российским военным объектам приблизились 13 беспилотников.