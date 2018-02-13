Против московских антифашистов возбудили уголовное дело о вандализме

Московская полиция возбудила дело о вандализме (статья 214 УК) после акции в поддержку петербургских и пензенских антифашистов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Павел Чиков.

Ранее сообщалось, что в Москве к анархистке, задержанной 13 февраля, не пускают адвоката.

«Адвоката Светлану Сидоркину 4 часа не пускали к подзащитной. За это время оперативники развели задержанную на показания», – уточнил Чиков.

В сообществе «Народная самооборона» в социальной сети «ВКонтакте» уточнялось, что задержанную зовут Елена Горбань.

Причиной задержания девушки может быть ее участие в несогласованном шествии «Против беспредела ФСБ», которое прошло 10 февраля на Мясницкой улице в Москве. Тогда несколько десятков человек вышли на несогласованный марш против арестов и пыток анархистов.