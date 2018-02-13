Совравший о встрече с Путиным голландский министр ушел в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстр, который солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, подал в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Политик объяснил это решение тем, что он не может продолжать работать из-за его подорванного авторитета.

Накануне Зейлстр признался, что не был на встрече, во время которой Путин якобы говорил про «великую Россию» с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и Прибалтикой в своем составе.

По словам министра, этот разговор действительно был, однако Зейлстра обнародовал историю от своего имени, чтобы не подвергать опасности источник и бизнес Shell, сотрудником которой он являлся в тот момент.

Посольство России в Нидерландах, комментируя публикацию о лжи министра, заявило, что «попытки приписать России „великодержавные амбиции“, стремление воссоздать „советскую империю“ не выдерживают никакой критики».

13 февраля Зейлстра должен был впервые встретиться в качестве министра с главой МИД России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем для обсуждения станет расследование крушения Boeing 777 на Украине в 2014 году.