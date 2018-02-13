Минкульт: переноса даты премьеры новых «Мстителей» не было

Замминистра культура Сергей Обрывалин заявил, что переноса выхода в прокат американского фильма «Мстители: война бесконечности» не было, он изначально запланирован на 11 мая, передает РБК.

«Дата премьеры фильма „Мстители: война бесконечности“ 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании „Дисней“ и Министерства культуры России. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет», — сказал Обрывалин.

Ранее российский дистрибьютор фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сообщил, что премьера была первоначально назначена на 3 мая, но ее перенесли на 11 мая. Причины такого решения компания не уточнила.

По информации «Кинопоиска», на 3 мая 2018 года запланирован выход военно-исторической драмы «Собибор» — режиссерского дебюта Константина Хабенского.