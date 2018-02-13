В Москве суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Диван Сталина»

В Москве мировой суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» на 80 тысяч рублей за показ французского фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Как пишут «Ведомости», наказать кинотеатр просил Министерство культуры.

Суд постановил, что «Пионер» нарушил закон о кинематографии, когда 26 января показал фильм без прокатного удостоверения.

В кинотеатре заявили, что так как фильм был показан в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино», ему не требуется прокатное удостоверение. Минкульт, в свою очередь, настаивал, что для показа на фестивале фильм должен был быть официально ввезен в Россию и оформлен на таможне, а этого сделано не было.

Отмечается, что внимание на показ «Дивана Сталина» обратили после того, как «Пионер» несмотря на отозванное министерством прокатное удостоверение показывал фильм «Смерть Сталина».

Кинотеатр объяснил это тем, что не получал официальных документов о запрете показа. В первый день показа кинотеатр провел два сеанса «Смерти Сталина». Минкультуры после этого предупредило владельцев кинотеатров об административной ответственности за демонстрацию фильмов с отозванной лицензией.

После того, как в кинотеатр пришли полицейские, «Пионер» заявил о прекращении показов «Смерти Сталина».

Напомним, что в конце января за два дня до ожидаемой премьеры Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Тогда же министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу.