ЦСКА сыграл вничью в 1/16 финала Лиги Европы

В Белграде ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщается в твиттере московской команды. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич».

Ответный матч пройдет 21 февраля в Москве.

Матч #ЦрвенаЗвездаЦСКА завершился со счётом 0:0. Всё решится в Москве 21 февраля! pic.twitter.com/C1rGMKBLWZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 13, 2018

15 февраля свои первые матчи в рамках 1/16 финала турнира проведут московские «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Их соперниками будут испанский «Атлетик», французская «Ницца» и шотландский «Селтик» соответственно.