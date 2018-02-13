Новая газета

ЦСКА сыграл вничью в 1/16 финала Лиги Европы

Спорт

 

В Белграде ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщается в твиттере московской команды. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич».

Ответный матч пройдет 21 февраля в Москве.

15 февраля свои первые матчи в рамках 1/16 финала турнира проведут московские «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Их соперниками будут испанский «Атлетик», французская «Ницца» и шотландский «Селтик» соответственно.

Теги:
nt, футбол, цска
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