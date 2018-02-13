Брат нацбола Ананьева назвал недостоверными сообщения о его гибели в Сирии

Брат нацбола Кирилла Ананьева рассказал «Новой газете», что так и не получил достоверных подтверждений гибели своего родственника. Ранее сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил о смерти Кирилла Ананьева на востоке Сирии.

Напомним, 8 февраля американская авиация отразила ночную атаку проасадовских войск на штаб сирийской оппозиции в Хишаме. По сообщениям американских СМИ, потери понесли исключительно нападавшие, погибло по меньшей мере 100 человек, большинство из которых россияне – сотрудники ЧВК Вагнера.

В комментарии для «Новой» Даниил Ананьев опроверг заявление активиста «Другой России» Александра Аверина о гибели брата, обвинив его в некомпетентности. «Все сообщения в интернете о гибели моего брата в итоге ведут на публикацию Аверина. При этом кроме одного анонимного сообщения из ДНР, переданного [Аверину] через третьи руки, нет никакой достоверной информации по поводу моего брата и вообще произошедшего. Единственное, что мы знаем наверняка на этот час – что связи с группой, участвовавшей в операции [при Хишаме], действительно нет. Я не собираюсь отрицать реальность и допускаю самое худшее, но пока мы видим, что все пересказывают лишь одни и те же слухи от одного анонимного источника откуда-то из ДНР. И в СМИ, и в соцсетях – все ведет к нему. В первый момент я тоже принял эти сообщения за подлинные. Но, начав разбираться, выяснил, что достоверной информации пока ни у кого нет», – рассказал «Новой» Даниил.

Еще один источник «Новой газеты», работавший ранее в «ЧВК Вагнера» на территории Сирии, сообщает, что связи с боевыми подразделениями россиян, участвовавшими в операции при Хишаме, действительно отсутствует уже с выходных. Бывший сотрудник ЧВК предполагает, что из-за начавшегося ажиотажа в прессе российские наемники получили приказ от командования не пользоваться телефонами. Тогда как в первые дни выжившие участники боя активно делились информацией со своими товарищами. По словам бывшего бойца, тела нескольких погибших россиян уже доставлены из Сирии в Ростов, раненых направляют в госпитали Санкт-Петербурга.