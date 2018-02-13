Минтранс предложил сбивать беспилотники за несанкционированные полеты

Министерство транспорта России предлагает сбивать беспилотники за несанкционированное использование воздушного пространства. Инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены», — указано в опубликованных материалах.

Соответствующие меры предлагается принять в связи с угрозой применения дронов «в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий».

Полномочиями по контролю за соблюдением этих правил предлагается наделить МВД и Росгвардию.

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. В силу эта инициатива, как полагают в министерстве, в случае одобрения должна будет вступить в феврале 2019 года.