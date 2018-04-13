Великобритания заявила о слежке ГРУ за Скрипалями с 2013 года

Главное разведывательное управление России следило за электронной почтой Юлии Скрипаль начиная с 2013 года. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на письмо советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

По словам Седвилла, весьма вероятно, что российские спецслужбы рассматривают «некоторых из своих перебежчиков» как цель для устранения.

Ранее дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль, которую нашли отравленной в Солсбери, попросила свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней, а также не пытаться выйти на контакт. Скрипаль также отказалась от помощи российского консульства.

Дочь бывшего разведчика пришла в себя 29 марта, а 6 апреля стало известно, что пошел на поправку и ее отец. Позже директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард подтвердила выписку Юлии Скрипаль из больницы.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца.

По версии следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР.

Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию. Россия отрицает все обвинения, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательств. Расследованием дела занимается Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).