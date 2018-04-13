Сопредседателя «Другой России» арестовали после подозрения в контрабанде оружия

В Ростовской области арестовали на два месяца сопредседателя незарегистрированной партии «Другой России» Александра Аверина, которого задержали при пересечении границы с самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

«Понятой, который должен был видеть момент изъятия оружия из сумки Аверина, отказался подписывать протокол, а второй понятой, чья подпись стоит в протоколе, при изъятии не присутствовал. Также отсутствует видеосъемка досмотра и изъятия пистолета и патронов», — говорится в сообщении.

При этом обвинения Аверину не предъявили, он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье 30 и части 1 статьи 226.1 УК (покушение на контрабанду огнестрельного оружия).

Ранее Аверина задержали при переходе границы из неподконтрольных Киеву территорий в Россию на пограничном пункте Авило-успенское. Во время задержания у Аверина нашли пистолет.

Однако в партии заявили, что Аверину подбросили пистолет Макарова. «Считаем произошедшие провокацией силовых ведомств ФСБ и Центра "Э"», — заявили в партии.

22 марта «Другая Россия» сообщила о задержании главы отделения партии в Великом Новгороде Кирилла Морозова по подозрению в сбыте наркотиков.

После этого Аверин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост: «В связи с недавней провокацией против Кирилла Морозова считаю нужным сообщить городу и миру, что являюсь законопослушным человеком, к оружию, наркотикам или иным запрещенным веществам отношения не имею. Улицу перехожу на зелёный цвет светофора».