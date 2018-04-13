Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые используются мессенджером, в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства со ссылкой на решение суда.

После попадания в этот реестр провайдеры должны начать блокировку Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров уже сообщил, что в мессенджере в скором времени появятся встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, но отметил, что пока 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована.

«Не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», — посоветовал основатель мессенджера.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. С иском в суд обратился Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции.