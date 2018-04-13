Владимир Путин заработал в 2017 году 18,7 млн рублей

Президент России Владимир Путин в 2017 году заработал 18, 7 млн рублей, что на примерно 10 млн рублей больше, чем в 2016 году. Об этом следует из декларации доходов, опубликованной на сайте Кремля.

Недвижимость и автопарк остались прежними. Как следует из декларации, президент владеет земельным участком на 1,5 тысяч кв. м, квартирой в 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. Помимо этого, в его пользовании квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м.

Ему принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 год 8,56 млн рублей. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн рублей.Имущество премьера за год не изменилось.

В апреле прошлого года Кремль также публиковал декларацию о доходах президента. В 2016 году он заработал 8,86 млн рублей, что на 33 тысячи рублей меньше, чем в 2015 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2016 году задекларировал почти 13 млн рублей дохода в 2016 году. Самый большой доход у первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко — 85 млн 486 тысяч рублей.