Российский производитель титана попросил правительство не вводить санкции против США

Крупнейший в мире производитель титана российская корпорация «ВСМПО-Ависма» заявила, что ответные санкции, которые Россия собирается ввести против США, способны негативно отразиться на титановой отрасли в стране. Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК.

Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.

«Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

В компании надеются на «мудрость и дальновидность российских законодателей», которые, по мнению производителя титана, «не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях против США. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где как минимум 25% в капитале принадлежит США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.

Напомним, в конце прошлой недели Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. В санкционный «список олигархов» попали Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Олег Дерипаска.