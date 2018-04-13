Посол Великобритании: за последние десять лет Россия произвела небольшой запас «Новичка»

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что за последние десять лет Россия произвела небольшие количества отравляющих веществ класса «Новичок» и исследовала возможности использовать химическое оружие для убийств. Выдержки из его выступления опубликованы в твиттере дипмиссии.

«Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала „Новичок“ 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года», — говорится в сообщении посольства.

Эту информацию Лондон обнародовал в дополнение к выводам экспертов Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), объяснил дипломат. В задачи специалистов входил только анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, но не поиск страны происхождения этого яда. В ОЗХО и в правительстве Великобритании считают, что синтезировать такое вещество могла только государственная организация.

«Если сопоставить все факты, возможен только один вывод: только российское государство имело достаточные средства, мотив и предысторию для совершения этого преступления. Правдоподобной альтеративы нет», — заявил посол.

Ранее о том, что российские спецслужбы более пяти лет следили за Сергеем и Юлией Скрипаль, сообщал британский телеканал SkyNews со ссылкой на письмо британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Позже это письмо было опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца.

Дочь бывшего разведчика пришла в себя 29 марта, а 6 апреля стало известно, что пошел на поправку и ее отец. Позже директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард подтвердила выписку Юлии Скрипаль из больницы.

По версии следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР.

Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию. Россия отрицает все обвинения, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательств. Расследованием дела занимается Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).