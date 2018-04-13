Минобороны России обвинило Великобританию в постановочной съемке последствий химической атаки в Сирии

Министерство обороны России заявило о том, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом рассказал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнил Конашенков, военным удалось найти двух людей, которые снялись в ролике, который стал основным доказательством химатаки. По его словам, они имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи.

В ведомстве рассказали, что 7 апреля в отделение скорой помощи больницы Думы были доставлены люди без следов поражения химическими веществами. Им начали оказывать первую помощь. В это время в госпиталь забежали «неизвестные люди» с видеокамерами.

«Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами. Пациенты и их родственники в панике начали обливать друг друга водой», — сообщил представитель Минобороны. «После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Великобритания принимала прямое участие в инсценировке химатаки.

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых „Белых касок“ оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — заявил он.

Напомним, что сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию.

Москва отвергает данные сирийских правозащитников. По словам главы МИД Сергея Лаврова, российские военные специалисты вместе с представителями Красного Полумесяца посетили район предполагаемой атаки и не обнаружили там следов применения химических веществ.