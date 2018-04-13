Глава МЧС вступился за арестованного по делу о пожаре в «Зимней вишне» командира звена

Глава МЧС России Владимир Пучков вступился за начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части номер 2 Сергея Генина, арестованного по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному», — сказал Пучков.

По его словам, начальником караула пожарной охраны был его отец, министр с ним всегда «советовался по самым сложным вопросам».

«Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии», — сказал он.

Ранее суд арестовал Сергея Генина до 11 июня. По версии следствия, вместе с пожарными Генин вошел в горящее здание через западный вход. Один из очевидцев указал на лестничный пролет, который, по его мнению, был кратчайшим путем к кинозалу на четвертом этаже, где находилось больше всего людей, но пожарный проигнорировал это. Генин свою вину не признает.

В МЧС после его задержания заявили, что он действовал по уставу пожарной охраны, нашел и спас пострадавшего в здании.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».