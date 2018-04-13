Националиста Поткина перевели под домашний арест

Националист Александр Поткин освободился из московского СИЗО-1, сейчас он находится под домашним арестом. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

Поткин провел в заключении три с половиной года.

Ранее суд избрал Поткину меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня, добавил адвокат. Его срок истекает 14 апреля, после чего он будет помещен под домашний арест. Защита обжалует данное решение.

В октябре 2014 года Тверской районный суд арестовал националиста, обвинявшегося тогда в легализации имущества казахстанского БТА-банка, добытого незаконным путем (часть 4 статьи 174 УК). В августе прошлого года суд признал его виновным по четырем статьям: легализация имущества, полученного преступным путем, публичные призывы к экстремизму, разжигание ненависти и вражды и организация экстремистского сообщества. Сам националист не признал свою вину.

По версии следствия, бывший председатель Совета директоров казахстанского БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов, «обладающий значительными средствами и желанием нарушения конституционного строя в Республике Казахстан, обратился к Поткину по вопросу создания экстремистского сообщества, с чем тот согласился».

14 апреля Поткин должен выйти из СИЗО, в который его этапировали из колонии на время, пока Мосгорсуд будет рассматривать жалобы на приговор по статьям об экстремизме. Националист находится в СИЗО 14 месяцев, а это на два месяца превышает максимальный срок нахождения под стражей.