Песков начал тестировать ICQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков установил ICQ, но, по его словам, пока просто тестирует новый мессенджер, сообщает Интерфакс.

Песков зарегистрировался в ICQ в пятницу вечером.

«Пока просто пробуем и смотрим», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что после блокировки Telegram в Кремле выберут для работы другой мессенджер с наиболее приемлемым набором услуг. Он подчеркнул, что решение о том, какой мессенджер выберет администрация президента, пока не принято. В начале апреля 2018 года он назвал мессенджер удобным и выразил сожаление, что стороны не нашли компромиссного решения, так что по закону Telegram придется заблокировать.

Пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram рекомендовал советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. С иском в суд обратился Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции.