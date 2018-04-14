США нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума

Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. О начале «точечных ударов» в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума объявил президент США Дональд Трамп. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса.

«Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», – сказал Трамп в видеообращении.

По его словам, целью этой кампании является «создание сильного сдерживающего фактора против производства, распространения и использования химического оружия».

Президент США обратился к России и Ирану, поддерживавшим режим Асада, с вопросом: «Какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?».

Он отметил, что у США могли бы быть хорошие отношения с Россией и Ираном, если бы эти страны изменили свою позицию по Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что целью военных ударов не является смена режима Башара Асада. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул,что целью ударов являются здания, где хранится химическое оружие.

Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из окружения Асада, по Сирии выпустили 30 ракет, треть из которых удалось сбить.

«Российская сторона предупредила нас о готовящихся ударах, и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад», — сказал источник.

Как сообщили в Минобороны, ракеты, выпущенные ВВС США и их союзниками, не входили в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

В ведомстве отметили, что удары по территории Сирии были произведены в период с в 3:42 мск до 5:10 мск. Их целями Минобороны назвало объекты военной и гражданской инфраструктуры страны. В ведомстве добавили, что удары наносили самолеты и корабли ВВС США, Великобритании и Франции.

Напомним, что сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию.

Москва отвергает данные сирийских правозащитников. По словам главы МИД Сергея Лаврова, российские военные специалисты вместе с представителями Красного Полумесяца посетили район предполагаемой атаки и не обнаружили там следов применения химических веществ. Кроме того, Минобороны России заявило о том, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.