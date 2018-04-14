Посол России в Вашингтоне заявил, что действия США и их союзников в Сирии «не останутся без последствий»

Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — отметил он.

По словам главы российской дипмиссии, «морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет».

Ранее вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

Как сообщают сирийские государственные СМИ, в результате авиаударов по Хомсу пострадали трое гражданских лиц. Утверждается, что это произошло после того, как ракеты были сбиты с курса.

В свою очередь источник РИА Новости сообщает, что при попадании ракеты по складу военной армии к западу от Хомса пострадали шесть гражданских лиц.

«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», – говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию.

Москва отвергает данные сирийских правозащитников. По словам главы МИД Сергея Лаврова, российские военные специалисты вместе с представителями Красного Полумесяца посетили район предполагаемой атаки и не обнаружили там следов применения химических веществ. Кроме того, Минобороны России заявило о том, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.