МЧС: посетители «Зимней вишни» могли самостоятельно покинуть здание в течение пяти минут

У посетителей торгового центра «Зимняя Вишня», находившихся во время пожара на четвертом этаже, было пять минут на самостоятельную эвакуацию. Об этом заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев со ссылкой на результаты моделирования ситуации, сообщает ТАСС.

«Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды», — сказал Еникеев.

Он пояснил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.

В то же время моделирование ситуации подтвердило, что если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения.

«Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара», — уточнил Еникеев.

Он добавил, что это предварительные данные, за основу которых были взяты «наилучший сценарий развития пожара и минимальная загрузка горючими материалами».

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По делу о пожаре проходят восемь человек, среди которых Сергей Генин — начальник пожарного звена, тушившего «Зимнюю вишню». Согласно версии следствия, прибыв в ТЦ, Генин проигнорировал слова очевидца о кратчайшем пути к кинозалу на четвертом этаже, в котором оставалось много людей, и в результате было упущено время и в кинозале погибли 37 человек. Глава МЧС Владимир Пучков пообещал нанять «мощных адвокатов» и помочь в защите Генину.