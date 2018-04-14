Умер режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Режиссер Милош Форман, снявший фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», умер в возрасте 86 лет, сообщает чешское информационное агентство CTK со ссылкой на его жену.

«Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья», — сказала жена режиссера.

Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 году. Режиссерскую карьеру он начал на родине. Известность за пределами ему принес фильм «Черный Петр». В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, режиссер эмигрировал в США.

Форман был обладателем множества престижных наград, в том числе «Оскаров» за режиссуру фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», которые также были признаны фильмами года.

Среди других его прославившихся картин – «Народ против Ларри Флинта» и «Вальмон».