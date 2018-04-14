Путин: Россия «самым серьезным образом» осуждает нападение на Сирию

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «самым серьезным образом» осуждает нападение США, Великобритании и Франции на Сирию. Об этом сообщается на сайте президента.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил Путин.

Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», добавил Путин.

Ранее вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по трем целям в районе Дамаска и Хомса в Сирии. Члены коалиции объясняют свои действия обвинениями президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения.

Напомним, сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Россия отрицает обвинения и заявила о том, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.