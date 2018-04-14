Глава СК заявил о виновности «высокопоставленных должностных лиц» в кемеровской трагедии

Следствие по делу о гибели десятков людей в пожаре в кемеровском торговом центре установило высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проверкам противопожарной безопасности. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», — сказал Бастрыкин на встрече с родственниками погибших.

Он не назвал конкретных имен и должностей, отметив лишь, что в 2016 году была попытка сотрудников противопожарной службы проверить комплекс, но она не была проведена, «потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».

Один из участвующих во встрече подчиненных главы СК генерал сообщил, что двери в одном из кинозалов, в котором погибло несколько десятков людей были заперты тросом с замком.

«Несколько мужчин вырвали его, но увидели стену черного дыма, после чего приняли решение закрыться в зале, заткнув от дыма все щели одеждой», — сказал офицер.

Ранее в МЧС сообщили, что у посетителей торгового центра, которые находились во время пожара на четвертом этаже, было пять минут на самостоятельную эвакуацию.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».