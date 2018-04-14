В девяти городах Подмосковья начались митинги против свалок

Жители Подмосковья вышли на митинги против мусорных полигонов. Акции протеста проходят в:

Балашихе,

Волоколамске,

Дмитрове,

Клину,

Коломне,

Красноармейске,

Сергиевом Посаде,

Серпухове

и Шатуре.

Спецкоры «Новой газеты» присутствуют на двух митингах: в Серпухове и Волоколамске.

Жители Волоколамска на митинге. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Как сообщает корреспондент «Новой газеты», жители Волоколамске вышли митинг за закрытие полигона «Ядрово», который проходит рядом с памятником героям-саперам («Взрыв») за чертой города.

Местные жители рассказывают, что

перед зданием администрации, где обычно собираются протестующие, сегодня проходит выставка военной техники.

Всего на акции собралось около тысячи человек, что, по словам местных жителей, связано с неудобным расположением места, где проводится митинг, — «к администрации пришло бы больше народу».

Торт из мусора для губернатора Подмосковья. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Участники акции вынесли торт из мусора для губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, у которого сегодня день рождения.

К собравшимся приехала Ксения Собчак, которой дали выступить, и мэр Волоколамска Петр Лазарев, у которого накануне прошли обыски. Лазарев поддерживает протест жителей против мусорного полигона.

«Мы найдем возможность и способ избавится от этой нечисти, кто бы нам ни мешал. Мы добьемся того, чтобы у нас этой заразы не было», — сказал он.

В 13:00 протестующие переместились к полигону «Ядрово». Они жалуются на неприятный запах, который усиливается вечером и не исчезает до утра.

Жители Серпухова на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В поселке Большевик, в четырех километрах от Серпухова, на площади у дома культуры, по оценке корреспондента «Новой», собралось около пяти тысяч человек. Они выступают за закрытие свалки «Лесная».

Люди пришли на митинг с зелеными шариками и плакатами «Мы против мусорной свалки», «Воробьев, закрой свалку», «Мусорный полигон — химическое оружие уничтожения населения», «Хватит нас травить».

На импровизированной сцене выступал депутата Совета депутатов Серпуховского муниципального района Николай Дижур, который был организатором митинга. Он поздравлял местных жителей с решением суда о закрытии свалки. Затем выступал глава Серпуховского района Александр Шестун и рассказал о том, что сам живет недалеко от свалки и сделает все, чтобы ее закрыли. По его словам, несмотря на решение суда, нужно продолжать борьбу.

Глава Серпуховского района Александр Шестун. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жители, выступавшие на сцене, рассказывали о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за свалки. Они подчеркнули, что количество мусора, ввозимый на «Лесную», может привести к экологической катастрофе. Поэтому они требуют отставки губернатора Воробьева и министра экологии Подмосковья Александра Когана.

За порядком на митинге следят казачество и мобильные патрули из местных жителей.