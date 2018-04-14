Посол США: Вашингтон заранее предупредили Россию о ракетном ударе по Сирии

Вашингтон заранее проинформировал Москву об ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в видеообращении, размещенном в твиттере американского посольства в России.

Заявление посла США о ситуации в Сирии pic.twitter.com/Ehhbi0rzoD — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 14, 2018

«США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», — сказал Хантсман.

Он также подчеркнул, что в ситуации с ударом США и союзников по Сирии «речи не идет о конфликте между сверхдержавами».

«Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — сказал американский посол.

По его словам, Вашингтон надеется на сотрудничество с Россией по Сирии.

«Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился», — заявил Хантсман.

Ранее вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по трем целям в районе Дамаска и Хомса в Сирии. Члены коалиции объясняют свои действия обвинениями президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Сирии «актом агрессии».

Напомним, сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Россия отрицает обвинения и заявила о том, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.