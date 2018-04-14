В Липецкой области при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

В Липецкой области разбился легкомоторный самолет, в котором находились два человека — пилот и пассажир. Оба они погибли, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, самолет совершал несанкционированный полет. При взлете у него возникли технические неполадки. Пилот не смог совершить аварийную посадку, и самолет разбился при столкновении с землей.

Инцидент произошел около села Шаршки Усманского района. Следственные органы начали проверку по факту крушения самолета.

Ранее 11 апреля в Хабаровском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». В результате аварии погибли шесть человек, находившиеся на борту. СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).