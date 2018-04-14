«Миссия выполнена». Трамп прокомментировал удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары по Сирии, нанесенные США, Великобританией и Францией.

«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. Спасибо Франции и Великобритании за мудрость и силу их вооружения. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!», — написал Трамп.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Ранее стало известно, что в 18:00 по московскому времени начнется заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. С требованием его провести выступила Россия. Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова пообещала, что Россия представит доказательства незаконности действий стран, которые нанесли удары по Сирии.

Ранее в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Всего было выпущено более ста ракет, десятки из них были сбиты сирийскими системами ПРО. В результате ракетных ударов, по разным данным, пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.

Напомним, сирийские правозащитники и медики заявили, что в Думе применили химическое оружие 7 апреля. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Москва отвергает данные сирийских правозащитников. Представители российского МИДа заявляют, что не обнаружили там следов применения химоружия.