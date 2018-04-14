Депутат Петр Толстой предложил лечиться боярышником и корой дуба вместо иностранных лекарств

Депутат Госдумы Петр Толстой предложил россиянам «выплевывать» иностранные лекарства и лечиться народными средствами, в частности корой дуба и отваром боярышника. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Таким образом Толстой прокомментировал слова президента фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Бориса Надеждина, который сообщил, что лечится от гипертонии западными медикаментами.

«Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии», — сказал Надеждин. Он добавил, что в советское время врачи прописывали ему для лечения отвар боярышника.

В ответ Толстой предложил Надеждину использовать средства народной медицины: «А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте».

Ранее 13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, по которому предлагается запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции.

Напомним, США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов.