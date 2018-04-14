Франция отчиталась о 12 выпущенных ракетах по объектам в Сирии. Генштаб России не зафиксировал ни одной из них

Во Франции отчитались о 12 ракетах, выпущенных по объектам в Сирии. Генеральнный штаб Вооруженных Сил России «не зафиксировал» участия французской авиации в этой операции.

По информации Генштаба, в бомбардировке участвовали американские самолеты В-1B, F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо». Кроме того, были задействованы корабли ВМС США «Лабун» и «Монтерей» в акватории Красного моря.

«Всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух — земля», — говорится в заявлении Генштаба.

При этом утром глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли провели брифинг для журналистов. По данным французских властей, в Сирию с авиабазы, расположенной в городке Сен-Дизье (200 км от Парижа), вылетели пять истребителей «Рафаль», четыре истребителя «Мираж» 2000-5, два авиационных комплекса радиообнаружения и наведения и шесть самолетов заправщиков. Французские самолеты выпустили девять ракет.

Помимо этого, в Париже утверждают, что задействовали в операции шесть кораблей, из них три многоцелевых фрегата типа FREMM, которые находились в Средиземном море. Один из кораблей выпустил три ракеты.

Французы пока уверены, что все выстрелы достигли своих целей. По данным министра обороны Флоранс Парли, французскими целями были — «основной центр разработки и два крупным центра производства химического оружия» в провинции Хомс.

«Ничто не позволяет думать о том, что они [ракеты] могли быть перехвачены», — заявили в Генштабе Франции. «Большая часть химического арсенала [асадовского] режима была уничтожена», — добавил Ле Дриан, подразумевая совместный итог операции.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Всего, по некоторым данным, было выпущено более ста ракет, десятки из них были сбиты сирийскими системами ПРО. В результате ракетных ударов могли пострадать от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.

Ранее сирийские правозащитники и медики заявили, что в Думе применили химическое оружие 7 апреля. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Москва отвергает данные сирийских правозащитников. Представители российского МИДа заявили, что не обнаружили там следов применения химоружия.